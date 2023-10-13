У Парижі розігнали пропалестинський мітинг

Подібні заходи раніше були заборонені Міністерством внутрішніх справ.

У столиці Франції правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати мітинг на підтримку Палестини.

Про це інформує CNN.

Голова Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін раніше оголосив про заборону на проведення пропалестинських мітингів через занепокоєння щодо громадського порядку.

Він додав, що будь-яка організація таких протестів призведе до арештів.

Дарманін також закликав поліцію захистити всі місця, які відвідують французькі євреї: синагоги та школи.

За його словами, будь-який іноземець, який вчинить акти антисемітизму на території Франції, буде "негайно видворений".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у невеликому ізраїльському кібуці Беері, який знаходиться за 4 км від кордону сектора Газа, мешкали близько 1000 осіб. Після вторгнення бойовиків ХАМАС там виявили тіла 100 загиблих ізраїльтян.

Крім того, ми раніше інформували, що щонайменше 260 людей було вбито бойовиками ХАМАС на концерті, який проходив поблизу кордону із Сектором Гази.

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