В Париже разогнали пропалестинский митинг

В столице Франции правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг в поддержку Палестины.

Об этом информирует CNN.

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманин ранее объявил о запрете на проведение пропалестинских митингов из-за обеспокоенности общественного порядка.

Он добавил, что любая организация подобных протестов приведет к арестам.

Дарманин также призвал полицию защитить все места, посещаемые французскими евреями: синагоги и школы.

По его словам, любой иностранец, совершивший акты антисемитизма на территории Франции, будет "немедленно выдворен".

Напомним, ранее сообщалось, что в небольшом израильском кибуце Беэри, который находится в 4 км от границы сектора Газа, проживало около 1000 человек. После вторжения боевиков ХАМАС там обнаружили тела 100 погибших израильтян.

Кроме того, мы ранее информировали, что по меньшей мере 260 человек были убиты боевиками ХАМАС на концерте, который проходил вблизи границы с Сектором Газы.

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