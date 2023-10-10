Новое зверство ХАМАСа: боевики выложили убийство пожилой женщины на ее фейсбук-странице

Очередное жестокое убийство террористов ХАМАС ужаснуло мир. Боевики похитили женщину, а затем запостили на ее страницу в Facebook, где она уже мертва. Трагические подробности рассказала внучка женщины.

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Внучка называла бабушку "учительницей жизни"

Террористы ХАМАС похитили женщину и жестоко замучили ее. Затем они застигли на ее страницу Facebook фото, где она уже мертва. Эту историю рассказала внучка женщины, решившись дать откровенное интервью израильским медиа.

Мор Байдер, именно так зовут девушку, у которой террористы ХАМАС угнали бабушку. Когда боевики ушли в атаку, девушка с семьей была дома. Ее бабушка жила отдельно в городке Нир Оз вблизи Сектора Газы, куда сразу вошли террористы. Выйти с ней на связь было невозможно – семья пряталась от постоянных ракетных ударов в бомбоубежище, а женщина не брала трубку. А потом в Facebook появился пост – фото замученной бабушки опубликовали на ее же странице террористы.

"В семь утра я увидела самый большой ужас в моей жизни. Террорист зашел в дом, убил ее, забрал ее телефон, снял ужас и опубликовал это на стене в Facebook. Вот как мы узнали о ее смерти", – поделилась убитая горем девушка.

Бабушка девочки прожила всю свою жизнь у Нир Оз, городке недалеко от Сектора Газы. Когда же атаковавший ХАМАС женщина даже не успела позвонить родственникам. Скорее всего, она пряталась дома, где ее и нашли боевики. По словам девушки, они были очень близки со своей бабушкой. Мор называла ее "учительницей жизни", часто публиковала трогательные совместные фото.

"Как только мы вышли из хранилища, моя тетя позвала мать и начала кричать: Смотри в Фейсбук! Мама даже не смогла открыть приложение – так она дрожала! Я зашла со своего телефона и увидела этот ужас, величайшую трагедию в своей жизни. Моя бабушка лежала на полу в крови, убитая на видео. Террористы просто взяли ее телефон и выставили это в ее Фейсбук. Так я узнала об этом", – отметила девушка.

Боевики не жалели никого

По словам девушки, террористы убивали и похищали всех в Нир Оз. Подтверждают это и многочисленные видео зверств боевиков, которые они сами цинично выставляют в соцсети. Вот один из боевиков обращается к своим подписчикам. У него в заложниках девушка и пожилая женщина. А на этих кадрах террористы заходят на чужой двор, беспощадно убивают пса и врываются в дом, который потом сжигают.

Некоторым людям удалось выехать из эпицентра бойни, случившейся на музыкальном фестивале на юге Израиля. Однако спастись удалось не всем. На кадрах из видеорегистратора видно, как хамасовцы перестрелили людей на дороге и расстреляли из автоматов.

Немку с фестиваля нашли живой

К счастью, похоже, удалось обнаружить немецкую туристку Шани Лук. Ее снимки увидел весь мир – полуобнаженную девушку в первый день войны террористы вывезли в Газу. По словам матери, Шани в тяжелом состоянии находится в одной из больниц Сектора Газы. Мать умоляет эвакуировать дочь домой.

Власти Израиля заявляют, что по состоянию на 10 октября в результате атак ХАМАСУ погибли более 800 гражданских израильтян и 123 военных. Говорят, что уже ликвидировали 1500 террористов. В ООН отчитываются и о гражданских потерях в Секторе Газа. По состоянию на вечер 9 октября их около тысячи.

Конечно, подобные зверства не просто всколыхнули Израиль, но и мотивировали местных. Длиннейшие очереди из автомобилей резервистов зафиксировали у одной из военных баз. Все они хотят присоединиться к ЦАХАЛу.

"Вот так там люди нацелены на защиту своей правды. Мне эти кадры напоминают очереди к военкоматам в Украине в феврале 2022-го", – подчеркнул журналист.

Напомним, что во вторник, 10 октября, представителям прессы было приглашено осмотреть место массового убийства в кибуце Кфар-Аза, общине, которую атаковали террористы ХАМАСа. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает вывозить тела жертв из домов, где они были убиты. Среди них около 40 младенцев, некоторые из них обезглавлены.

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