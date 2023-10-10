"Уничтожить ХАМАСтан": Портников о том, как наземная операция Израиля в Секторе Газа изменит мировой порядок

Израиль сейчас на пороге наземной операции в Секторе Газа и если она произойдет, то будет жестокой и кровавой, а террористы будут делать все возможное, чтобы защищаться с помощью гражданского населения, создавая живые щиты.

О геополитических амбициях государств, вероятности наземной операции Израиля, опыте ближневосточного конфликта, а также главном приоритете американской политики подробнорассказал журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

Российско-украинская война и глобальная игра в демократию

Когда я говорил много месяцев назад, что мы находимся на пороге такой глобализации конфликта и что российско-украинская война это только начало событий, к сожалению, в это не верили не только мои украинские соотечественники, которые, как это вообще у нас бывает, воспринимали все это исключительно через призму наших собственных отношений с Россией», – сказал журналист.

"Считали, что Россия каким-то образом зациклена на Украине, хотя абсолютно очевидно, что речь идет вовсе не о зацикленности на Украине, а о той же борьбе демократии и диктатуры, о которой говорила еще Нэнси Пелоси ", — отметил он.

По мнению Портникова, война России против Украины стала следствием взгляда на будущее, которое сегодня существует у авторитарных государств. Речь идет о том, что им нужно утверждать свои права, делать все возможное, чтобы цивилизованный мир не мог навязать свое видение будущего, что они должны доказать, что могут силами решить целый ряд ситуаций, возникших в их современной жизни. Глобально это все напоминает российскую матрешку, считает журналист.

Экономическая трансформация Китая и его геополитическое отражение

Он говорит о том, что Китайская Народная Республика, которая усилиями Запада превратилась в экономическую сверхмощность, потому что западные политики, предприниматели, граждане считали, что гораздо лучше размещать свои предприятия в коммунистическом Китае с его низкой себестоимостью рабочей силы, чем работать самим и платить больше продукции.

"Так Китай из бедного маргинального государства времен Мао Цзэдуна превратился в экономическую мощь Си Цзиньпина и уже в роли этого сверхмощи задумался над своим будущим", — отметил Портников.

Си Цзиньпин / Фото: Associated Press

“У Китая есть прокси-союзники, которые находятся в гораздо худшей ситуации, чем он, потому что их сырьевая экономика, они ничего не производят. Они не могли ничего предложить на мировой рынок, как это делает Китай, но они тоже думают о своем будущем», – рассказал журналист.

Он добавил, что речь идет о России, Иране и Северной Корее.

«По большому счету эти силы так или иначе заинтересованы в том, чтобы с их возможностями доказывать свое право на существование. Их интересы здесь созвучны Китаю», — убежден Портников.

Политические амбиции: Россия, Иран и Северная Корея в поисках величия и влияния

Интересы эти разные, говорит он. Так, по словам журналиста, Россия хочет восстановиться как бывшая империя: "Это желание реванша, как я уже неоднократно говорил, у нее было с 90-х годов, просто силы реванша смогли окончательно победить только в начале 2000-х".

Иран, по мнению Портникова, хочет быть сверхмощью в регионе: “У них религиозная теократия с особой ролью в исламском мире. Дело шиитского государства – влиять на суннитский мир”.

В Северной Корее, говорит журналист, Ким Чен Ын уверен, что должен выполнить завещание Ким Ир Сена и объединить полуостров, создав главное государство на континенте. Это государство, возможно, не будет таким весомым как Китай, но важно показать Японии и всем историческим врагам, какая сила в Корее, отметил Портников.

Ким Чен Ин/Associated Press

И вот все эти усилия объединятся в один прекрасный денек.

Опыт ближневосточного конфликта

“В каждом конкретном регионе звучит одно утверждение — ведь это не наша война. Ближневосточный конфликт – это не наша война, говорят в Украине. Нападение России на Украину – это не наша война, говорят в Израиле. Ну и для Израиля, и для нас проблемы Южной Кореи, Тайваня или Балкан — это тоже не наша война», — прокомментировал журналист.

"Посмотрите на украинскую политику — как осторожно Украина относится к возможным контактам с Тайванем и как осторожно Украина относится к ситуации, складывающейся в Балканском регионе, к признанию Косово ", — говорит Портников.

Каждый, кто безразличен к чужой опасности, рано или поздно получит горячий уголь в собственных руках, утверждает журналист.

Он продолжил: “Мне кажется, что сейчас ближневосточный конфликт это продемонстрировал со всей силой и до тех пор пока Украина будет пытаться с одной стороны, требовать от других сочувствовать ее проблемам, а с другой стороны продолжать с равнодушием относиться к проблемам других, не надо надеяться, что нам будут помогать в такой ситуации вечно, скажет вам любой человек, обладающий чувством здравого смысла”.

Путь Украины к демократии и глобальной справедливости

Украина, если она вообще хочет выжить, если у нас есть такие намерения, должна стать частью мировой коалиции демократии в их борьбе с диктатурами. Нам не удастся задобрить Китай, потому что Китай желает, чтобы мы разрушились.

Нам не удастся найти общий язык с Сербией, потому что Сербия поддерживает Россию в ее борьбе и считает, что Украина это своеобразное Косово”, — отметил Портников.

"Это может казаться шизофреническим, но Сербия прекрасно понимает отношение России к Украине или другим бывшим советским республикам как к сепаратистским образованиям, потому что Сербия сама в глубине души относится к бывшим югославским республикам как к сепаратистским образованиям", — говорит он.

"Но если мы говорим о любимом украинском вопросе справедливости, то всегда возникает прекрасный вопрос — почему мы хотим, чтобы относились справедливо к нам, а сами по отношению к тем, кто находится с нами в одной лодке, относимся с такой вопиющей демонстративной несправедливостью?", – возмущается Портников.

На грани решительного шага: Израиль и возможность наземной операции в Секторе Газы

“Если серьезно говорить о развитии событий, Израиль сейчас на пороге наземной операции в Секторе Газа, об этом премьер-министр Израиля Нетаньяху говорил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Если эта наземная операция состоится, она будет жестокой, кровавой, террористы будут делать все возможное, чтобы защищаться с помощью гражданского населения, живых щитов», – говорит Портников.

Биньямин Нетаньяху/Associated Press

Он добавил, что террористы будут убивать израильских заложников, об этом уже объявил пресс-секретарь бандитского террористического движения ХАМАС, который до сих пор, кстати, в Украине не признан террористической организацией, хотя соответствующее постановление в Верховной Раде есть.

ХАМАС и Хезболла должны быть признаны террористическими организациями. Это прокси-армия исламской республики Иран, которая сейчас делает все возможное, чтобы Украина исчезла с политической карты мира и будет продолжать это делать», — подчеркнул журналист.

“Это первый момент – наземная операция, которая изменит ситуацию в мире, потому что мы не знаем ни количества жертв, но последствий, ни реакции в арабском мире. Можно все это только предвидеть, но это будут очень и очень тяжелые последствия», — уверен Портников.

По мнению эксперта, у Израиля больше нет иллюзорного состояния безопасности

Еще один аспект, который подчеркнул журналист, это то, что в Израиле не скрывают, что реакция на нападение на север будет такой же беспрецедентной, какой была операция ХАМАСа.

"Потому что сегодня в Израиле уже больше нет достаточно иллюзорного состояния безопасности, которое в этой стране сохранялось на протяжении последних десятилетий, несмотря на соседство с Сектором Газа, управляемым бандитами", — рассказал Портников.

Забора безопасности больше нет, говорит журналист.

Вопрос о будущем и глобальной безопасности

«Единственная возможность сейчас защититься на будущее, это уничтожить ХАМАС, уничтожить руководство, боевые группы и членов организации ХАМАС, физически вытеснить их из Газы, создать условия, чтобы они никогда больше там не появлялись. Но как быстро это можно сделать, серьезный вопрос”, — утверждает Портников.

«И если израильская армия говорит о том, что будет долгая война, надо четко осознавать, что эта долгая война это то, что может быть большой проблемой и для русско-украинской войны, и для нас также, потому что две долгие войны в то же время – серьезное. испытания для Соединенных Штатов и для Запада в целом», — отметил он.

Джо Байден/Associated Press

Тем более, по словам журналиста, ближневосточная длительная война создает гораздо большие кризисы безопасности для будущего цивилизованного мира, чем война России против Украины.

«Война России против Украины, чтобы мы там о себе не думали, с моральной точки зрения может быть в центре человеческого внимания, а с точки зрения безопасности — это периферийная война, которая стала центральным событием вследствие ее моральной важности и важности недопущения роста роли России как государства, которое навязывает свой порядок силой», — рассказал Портников.

Ближневосточная война: столкновение миров и глобальные последствия

Но ближневосточная война, говорит он, сразу центральная война, потому что это конфликт христианского и мусульманского миров.

"Это цены на нефть, это возможный ряд террористических акций в Соединенных Штатах и европейских странах, это глобальная дестабилизация, это катастрофа катастроф", — акцентирует журналист.

Он убежден, что довольно скоро могут появиться новые конфликты такого же масштаба, если сейчас не будет никаких эффективных действий по их превентивной профилактической остановке.

“Уже становится совершенно очевидным, что мы не имеем дела с какой-либо операцией террористической группы ХАМАС против Израиля, с целью усилить свои позиции в Секторе Газа, не допустить того, чтобы появлялись палестинцы, зарабатывающие деньги за счет террористической деятельности, работая в Израиля в разных секторах экономики. Это побочный фактор», – рассказал Портников.

В арабской печати есть детальное расследование того, как эта операция готовилась в Бейруте путем постоянных встреч представителей Ирана, ХАМАСа и Хезболлы, говорит журналист.

«То есть это действительно начало войны Ирана даже не против Израиля, а против Соединенных Штатов, так как война России против Украины — это не война против Украины, потому что для России Украины не существует. Существует территория, оккупированная сепаратистами, поддерживаемыми Вашингтоном. Это война России с Соединенными Штатами за мировое влияние», – подчеркнул Портников.

Война Ирана тоже ведется за мировое влияние, считает он.

Просто Россия в этой войне в 2014 году использовала диверсантов прокси-армии так называемой ДНР и ЛНР. Затем перешла к реальной атаке с применением своих вооруженных сил, чтобы раз и навсегда поставить точку на существовании украинского государства и затем перейти в другие бывшие советские республики», — говорит журналист.

Это и есть реальная цель российско-украинской войны и Россия не успокоится, пока не претворит эту цель в жизнь или пока ее не успокоят, подчеркнул Портников.

Экзистенциальный смысл конфликта

"Не может быть никакого мнения, что с Россией можно договориться и прекратить ее войну с сепаратистами за собственную историческую Россию — украинцы для нее сепаратисты 3000 раз, не надо думать, что есть какие-то другие взгляды", — отметил журналист.

“То же самое и здесь — точно так, как никак украинцы не имеют никакого права жить на земле исторической России, топтать ее своими гнусными нацистскими ногами и убеждать, что это не Россия, так же евреи не имеют права жить в Израиле, топтать своими ногами священную мусульманскую землю, они должны быть уничтожены, там должна быть Палестина под иранским флагом”, — сказал Портников.

Фото: Associated Press

В этом экзистенциальный смысл этого конфликта, который будет приобретать все большие и большие кровавые обороты, уничтожая все большее и большее количество населения в течение лет, считает журналист.

“Мы должны желать Израилю как можно быстрее победить этого врага, уничтожить террористов, не дать возможности Ирану развернуться. Потому что, если будет допущена какая-то ошибка из арсенала тех, которые мы допускали, добиваясь примирения с агрессором, тогда будет нападение самим Ираном и будет уже другого типа война — не с прокси-армией, а с настоящей армией», — рассказал Портников.

А теперь будет война с ХАМАСом и абсолютно реальная война с Хезболлой, говорит он.

Политические промахи Израиля

Становится очевидным, что израильское руководство — я надеюсь, что после окончания войны это станет темой серьезного политического обсуждения — все же допустило серьезных промахов не столько даже агентурных, сколько политических. Потому что, в сущности, израильские политики из правого лагеря попали в настоящую ловушку, к сожалению”, — рассуждает журналист.

"Они могут прежде всего рассчитывать на голоса представителей поселенческого движения, поселенцев, живущих на западном берегу реки Иордан и сторонников поселенческого движения на суверенной территории Израиля", — говорит он.

"И чем больше ХАМАС раздувал опасность на этих территориях западного берега, тем больше требований безопасности пересматривалось именно там за счет безопасности границ с Сектором Газы, где словно бы не происходило ничего чрезвычайного", — утверждает Портников.

Боевики ХАМАС в Израиле / Фото: Getty Images

“Так ХАМАС разыграл эту партию, прекрасно понимая, что имеет дело с электоральными политиками, которые только что пришли к власти и желают ее сохранить.

Перенос акцента безопасности западного берега реки Иордан от Сектора Газы стал не просто грубой политической ошибкой, а роковой политической ошибкой Нетаньяху и его чиновников», — уверен журналист.

По его словам, сравнить с этим можно только наше убеждение в том, что Владимир Путин действительно не готов и не хочет большой войны с Украиной, нужно просто найти какие-то пути к договоренностям.

“Этой болезнью возможности договориться с Путиным украинское общество почти единодушно болело с 2019 года и именно с этим связаны результаты президентских и парламентских выборов, которые мы видим. Поэтому не нам бросать камни в израильтян, а израильтянам не бросать камни в нас», – комментирует Портников.

Владимир Путин/Associated Press

Способность делать выводы

"Я считаю, что украинское общество после этой войны, сколько бы лет она не продолжалась, сколько бы ни было черных дней и ночей в украинской национальной истории, будет способно сделать определенные выводы из своих роковых ошибок хотя бы ради возможности употребления в будущем", — выразил надежду журналист.

“Очень надеялись, что израильское общество сделало определенные выводы из войны Судного дня 1973 года, которая тоже оказалась роковой для еврейского государства.

Однако, как оказывается теперь, фатализм не привел к тем урокам, которые должны быть усвоены. Смена поколений, пятьдесят лет и снова мы попали в ту же гречку.

Очень обидно. Но из этой ситуации теперь придется выбираться вместе», – говорит Портников.

"И нам придется выбираться, и Израилю придется выбираться, и, что самое главное, придется выбираться Соединенным Штатам", — добавил он.

Государственному департаменту теперь придется действовать на несколько фронтов сразу, отметил Портников.

Вызовы и риски: пути разрешения кризисов в Секторе Газа и в Украине

“Честно говоря, таких конкретных рецептов, которые позволили бы все решить эффективно, сейчас нет. Через некоторое время можно уменьшить террористическую опасность в Секторе Газа путем уничтожения ХАМАСа, но для этого требуются совместные действия Соединенных Штатов и стран арабского мира — Египта и Саудовской Аравии. Нужно давление на Катар, давление на Иран, недопущение действий Хезболлы и попытка стабилизации Ливана, давно уже превратившегося в failed state”, — рассказал журналист.

Также он сказал о локализации российско-украинского конфликта путем предоставления Украине гарантий безопасности, которые не позволили бы дальше разрастаться конфликту и сделали невозможным ракетные удары по украинской территории.

“Это риск, но без этого риска война будет продолжаться бесконечно, пока у России есть ресурсы. А у России теперь будет больше ресурсов, потому что цена на нефть растет на наших глазах и у РФ будет больше денег на милитаризацию экономики”, — подчеркнул Портников.

Необходимо, по его словам, также четкое объяснение, что Соединенные Штаты считают Китай единственным государством, но не допустят военных действий по решению этой проблемы даже путем собственного вмешательства.

“В этой возможной схеме есть много моментов, которые могут никогда не осуществиться. Однако, как только мы поймем, что все эти компоненты создают опасность третьей мировой войны с гибелью уже десятков миллионов людей в ужасах ядерных взрывов, я думаю, что Запад может действовать более энергично», — убежден журналист.

Новая реальность и обострение конфликтов

“То, что казалось константой, больше константой не есть. Это именно то ружье, которое выстрелило в феврале 2022 года, возможно даже в 2014 году, только никто не хотел это замечать. И конфликт быстро приобретает глобальные обороты», — говорит Портников.

“Это важные итоги в те дни, когда мы ждем развития событий. Вооруженным силам Израиля придется определяться буквально в ближайшие дни по поводу того, как они будут проводить операцию на территории Газы”, — резюмировал он.

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