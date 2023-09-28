Паста "Болоньезе": рецепт от принца Уильяма

Принц Уильям Уэльский редко стоит у плиты. Но есть одно блюдо, которое он иногда готовит.

Старший сын Кейт и Уильяма – принц Джордж – обожает спагетти карбонара. А его отец принц Уильям готовит пасту болоньезе. Мы нашли рецепт, которым поделился будущий король.

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла

30 г сливочного масла

1 большая луковица, мелко нарезанная

1 морковь, очищенная и нарезанная

2 палочки сельдерея, нарезанные

350 г нежирной говядины высшего качества

250 мл сухого белого вина

120 мл молока

Щепотка свежемолотого мускатного ореха

1 банка 400 г нарезанных итальянских помидоров

1 чайная ложка томатного пюре

250 г спагетти

50 г сыра пармезан, свеженатертого

2 столовые ложки свеженарезанной петрушки, соль и свежемолотый черный перец.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Способ приготовления:

Чтобы приготовить соус, нагрейте оливковое и сливочное масло в большой кастрюле и обжарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким, затем добавьте морковь и сельдерей и готовьте пару минут, помешивая.

Вилкой раскрошите фарш и добавьте его в кастрюлю, перемешайте. Готовьте, пока мясо не перестанет быть розовым, но не допускайте его коричневого цвета. Влейте вино и продолжайте готовить, пока оно все не выпарится. Затем убавьте огонь, добавьте молоко и мускатный орех и готовьте на среднем огне, пока молоко не выпарится. Добавьте помидоры и пюре, затем приправьте по вкусу солью и перцем. Тушите очень, очень осторожно, не накрывая крышкой, около трех часов, время от времени помешивая.

Когда соус будет готов, доведите до кипения большую кастрюлю воды и добавьте чайную ложку соли. Добавьте спагетти в воду, хорошо перемешайте деревянной ложкой и варите согласно инструкции на упаковке. Слейте воду. Разделите макароны на четыре тарелки и добавьте острый соус в каждую порцию. Посыпьте петрушкой и подавайте с пармезаном.

Напомним, ранее мы рассказывали очень простой рецепт пиццы, который готовит принцесса Уэльская.

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