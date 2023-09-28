Паста "Болоньезе": рецепт от принца Уильяма

Принц Уильям Уэльский редко стоит у плиты. Но есть одно блюдо, которое он иногда готовит.
Старший сын Кейт и Уильяма – принц Джордж – обожает спагетти карбонара. А его отец принц Уильям готовит пасту болоньезе. Мы нашли рецепт, которым поделился будущий король.
Ингредиенты:
1 столовая ложка оливкового масла
30 г сливочного масла
1 большая луковица, мелко нарезанная
1 морковь, очищенная и нарезанная
2 палочки сельдерея, нарезанные
350 г нежирной говядины высшего качества
250 мл сухого белого вина
120 мл молока
Щепотка свежемолотого мускатного ореха
1 банка 400 г нарезанных итальянских помидоров
1 чайная ложка томатного пюре
250 г спагетти
50 г сыра пармезан, свеженатертого
2 столовые ложки свеженарезанной петрушки, соль и свежемолотый черный перец.
Способ приготовления:
Чтобы приготовить соус, нагрейте оливковое и сливочное масло в большой кастрюле и обжарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким, затем добавьте морковь и сельдерей и готовьте пару минут, помешивая.
Вилкой раскрошите фарш и добавьте его в кастрюлю, перемешайте. Готовьте, пока мясо не перестанет быть розовым, но не допускайте его коричневого цвета. Влейте вино и продолжайте готовить, пока оно все не выпарится. Затем убавьте огонь, добавьте молоко и мускатный орех и готовьте на среднем огне, пока молоко не выпарится. Добавьте помидоры и пюре, затем приправьте по вкусу солью и перцем. Тушите очень, очень осторожно, не накрывая крышкой, около трех часов, время от времени помешивая.
Когда соус будет готов, доведите до кипения большую кастрюлю воды и добавьте чайную ложку соли. Добавьте спагетти в воду, хорошо перемешайте деревянной ложкой и варите согласно инструкции на упаковке. Слейте воду. Разделите макароны на четыре тарелки и добавьте острый соус в каждую порцию. Посыпьте петрушкой и подавайте с пармезаном.
Напомним, ранее мы рассказывали очень простой рецепт пиццы, который готовит принцесса Уэльская.
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