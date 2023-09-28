Паста "Болоньєзе": рецепт від принца Вільяма

Принц Вільям Уельський рідко стоїть біля плити. Але є одна страва, яку він іноді готує.

Старший син Кейт та Вільяма – принц Джордж – обожнює спагетті карбонара. А його батько принц Вільям готує пасту болоньєзе. Ми знайшли рецепт, яким поділився майбутній король.

Інгредієнти:

1 столова ложка оливкової олії

30 г вершкового масла

1 велика цибулина, дрібно нарізана

1 морква, очищена та нарізана

2 палички селери, нарізані

350 г нежирної яловичини найвищої якості

250 мл сухого білого вина

120 мл молока

Дрібка свіжомеленого мускатного горіха

1 банка 400 г нарізаних італійських помідорів

1 чайна ложка томатного пюре

250 г спагетті

50 г сиру пармезан, свіжонатертого

2 столові ложки свіжонарізаної петрушки, сіль та свіжомелений чорний перець.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Спосіб приготування:

Щоб приготувати соус, нагрійте оливкову олію та вершкове масло у великій каструлі і обсмажте цибулю на середньому вогні, поки вона не стане м'якою, потім додайте моркву та селеру і готуйте пару хвилин, помішуючи.

Виделкою розкришіть фарш і додайте його в каструлю, перемішайте. Готуйте, доки м'ясо не перестане бути рожевим, але не допускайте його коричневого кольору. Влийте вино і продовжуйте готувати, доки воно все не випарується. Потім зменште вогонь, додайте молоко та мускатний горіх і готуйте на середньому вогні, поки молоко не випарується. Додайте помідори та пюре, потім приправте до смаку сіллю та перцем. Гасіть дуже, дуже обережно, не накриваючи кришкою, близько трьох годин, час від часу помішуючи.

Коли соус буде готовим, доведіть до кипіння велику каструлю води і додайте чайну ложку солі. Додайте спагетті у воду, добре перемішайте дерев'яною ложкою і варіть згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду. Розділіть макарони на чотири тарілки та додайте гострий соус у кожну порцію. Посипте петрушкою та подавайте з пармезаном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали дуже простий рецепт піци, який готує принцеса Уельська.

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