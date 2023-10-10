Подоляк объяснил, почему и Россия, и ХАМАС пытаются сесть за стол переговоров

Таким образом, оккупанты и боевики пытаются снять с себя ответственность за преступления.

Страна-террористка Россия и боевики ХАМАС пытаются сесть за стол переговоров со сторонами, против которых развязали войну. Так они пытаются избежать наказания.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

“Интересная особенность откровенно проявляется в последнее время… Массовые убийцы/беззаконники – Россия на государственном уровне, ХАМАС – на организационно-террористическом – устраивают безумную, но системную и продуманную резню на чужой территории. Разница лишь в продолжительности резни. И после первого шока, когда страна-жертва готовит эффективный контрудар, появляется неожиданное предложение от многочисленных потенциальных посредников: нельзя допустить расширения конфликта; нужно немедленно остановить огонь и буквально срочно сесть за стол переговоров. То есть главное – не допустить наказания виновного”, – рассказал Михаил Подоляк.

По его словам, агрессоры таким образом пытаются не быть разгромленными, избежать наказания авторов резни, не дать возможности инициатору проиграть и заморозить конфликт.

"А потом с удивлением осознать, что международное право не работает, а сдерживающие конвенции все чаще выглядят фикции. Может, пора сопоставить причины и последствия, а особенно последствия такого поведения?" – сказал советник главы ОП.

Напомним, что в ГУР объяснили, какое оружие Россия пытается передать ХАМАСу, чтобы "подставить" Украину.

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