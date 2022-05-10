Що означає п'ятниця 13-го: прикмети, заборони

Що означає п'ятниця 13-го: що не можна робити і прикмети / Фото: Pexels

Читайте в матеріалі ТСН.ua, що означає п'ятниця 13-го, а також про прикмети та заборони цього дня.

Що означає п'ятниця 13-го і чому багато людей вважає цей день забобонним? Щоб відповісти на ці запитання, потрібно звернутися до народних легенд. 2022 року п'ятниця 13-го випадає на 13 травня.

П'ятниця 13-го: історія дня, який став нещасливим

Багато хто вважає, що п'ятниця 13-го має дуже зловісну силу, але при цьому мало хто задумується, звідки саме взялося таке твердження. Існує легенда, що все почалося 13 жовтня 1307 року, у п'ятницю. Цього дня заарештували тамплієрів, які були несправедливо звинувачені у єресі, ідолопоклонстві та содомії королем Франції Філіпом IV.

Однак вони були невинні. Всіх тамплієрів посадили до в'язниці лише через те, що король заборгував їм велику кількість грошей та хотів позбутися раз і назавжди. А ще існує думка, що останній великий магістр ордена тамплієрів Жак де Молай, якого спалили на кострі, перед смертю наклав на короля Філіпа IV та папу Климента прокляття. Рівно через рік вони обоє померли за таємничих обставин.

Вважається, що забобони про п'ятницю 13-го з'явилися після смерті тамплієрів на кострі (13 жовтня 1307 року) / Фото: commons.wikimedia.org

Тоді люди ще не вірили в п'ятницю 13-го, а сучасні заборони та прикмети з'явилися лише в XX столітті. Прості люди почали згадувати події, які трапилися в далекому XIV столітті, та проявляти в будь-яку п'ятницю 13-го особливу обережність. Нині існують свої особливі традиції для цього дня в різних країнах світу: Польщі, Фінляндії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Болгарії, Ісландії, Естонії, Данії тощо.

А в інших країнах, наприклад у Румунії та Греції, невдалим вважається не п'ятниця, а вівторок 13-го. В Італії ще одним нещасливим днем є п'ятниця 17-го.

Ще одна легенда про те, що означає п'ятниця 13-го, пов'язана з християнством, в якому це число вважається нещасливим. Дослідники вважають, що під час Таємної вечері Іуда сидів за столом саме під 13-им номером. Відомо, що після страти Ісуса Христа цей апостол повісився.

Що не можна робити у п'ятницю 13-го

Свідомо чи підсвідомо люди уникають робити цього дня різні речі, які, на їхню думку, можуть принести невдачу:

не проходити під драбинами чи жердинами - а якщо цього уникнути не вдасться, то схрещують пальці;

краще уникати чорних котів, адже з давніх-давен вважалося, що вони несуть погані вісті, але, якщо кішка все ж перебігла вам дорогу, рекомендується схрестити пальці та плюнути через ліве плече;

не вставати з ліжка лівою ногою;

акуратно поводитися, якщо в руці дзеркало, адже якщо воно у п'ятницю 13-го розіб'ється, значить 7 років будуть людину супроводжувати нещастя;

не оглядатися - в багатьох культурах це вважається поганим знаком;

краще уникати нових справ, особливо тих, які стосуються великої суми грошей.

П'ятниця 13-го: прикмети

П'ятниця 13-го: прикмети, цікаві факти / Фото: pixabay.com

Не можна стригти нігті - побутує думка, що в цьому випадку можна скоротити собі тривалість життя;

Вважається, що будь-які слова та думки у п'ятницю 13-го мають особливу силу та можуть миттєво реалізуватися;

В різні століття п'ятниця 13-го вважалася сприятливим днем для ворожіння - цього дня навколо вирує сильна енергетика;

Не варто розповідати свій сон в ніч проти п'ятниці 13-го - кажуть, що тоді ви позбавите себе частини життєвих сил;

Рослина, яку висадити у п'ятницю 13-го, буде погано рости.

Цікаві факти про п'ятницю 13-го