Что значит пятница 13-го: приметы, запреты

Что значит пятница 13-го: что нельзя делать и приметы / Фото: Pexels

Читайте в материале ТСН.ua, что значит пятница 13-го, а также о приметах и запретах этого дня.

Что значит пятница 13-го и почему многие люди считают этот день суеверным? Чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к народным легендам. В 2022 году пятница 13-го выпадает на 13 мая.

Пятница 13-го: история дня, ставшего несчастливым

Многие считают, что пятница 13-го имеет очень зловещую силу, но при этом мало кто задумывается, откуда взялось такое утверждение. Есть легенда, что все началось 13 октября 1307 года, в пятницу. В этот день арестовали тамплиеров, которые были несправедливо обвинены в ереси, идолопоклонстве и содомии королем Франции Филиппом IV.

Однако они были невинны. Всех тамплиеров посадили в тюрьму только потому, что король задолжал им большое количество денег и хотел избавиться раз и навсегда. А еще существует мнение, что последний великий магистр ордена тамплиеров Жак де Молай, сожженный на костры, перед смертью наложил на короля Филиппа IV и папу Климента проклятие. Ровно через год они оба умерли в таинственных обстоятельствах.

Считается, что предрассудки о пятнице 13-го появились после смерти тамплиеров на кострице (13 октября 1307 года) / Фото: commons.wikimedia.org

Тогда люди еще не верили в пятницу 13-го, а современные запреты и приметы появились только в XX веке. Простые люди начали вспоминать события, случившиеся в далеком XIV веке, и проявлять в любую пятницу 13-го особую осторожность. В настоящее время существуют особые традиции для этого дня в разных странах мира: Польше, Финляндии, Германии, Чехии, Словакии, Болгарии, Исландии, Эстонии, Дании и т.д.

А в других странах, например в Румынии и Греции, неудачным считается не пятница, а вторник 13-го. В Италии еще одним несчастливым днем является пятница 17-го.

Еще одна легенда о том, что значит пятница 13-го, связана с христианством, в котором это число считается несчастливым. Исследователи считают, что во время Тайной вечери Иуда сидел за столом именно под 13-м номером. Известно, что после казни Иисуса Христа апостол повесился.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Сознательно или подсознательно люди избегают делать в этот день разные вещи, которые, по их мнению, могут принести неудачу:

не проходить под стремянками или шестами – а если этого избежать не удастся, то скрещивают пальцы;

лучше избегать черных кошек, ведь с давних пор считалось, что они несут плохие вести, но, если кошка все же перебежала вам дорогу, рекомендуется скрестить пальцы и плюнуть через левое плечо;

не вставать с кровати левой ногой;

аккуратно вести себя, если в руке зеркало, ведь если оно в пятницу 13-го разобьется, значит, 7 лет будут человека сопровождать несчастья;

не оглядываться – во многих культурах это считается плохим знаком;

лучше избегать новых дел, особенно тех, которые касаются большой суммы денег.

Пятница 13-го: приметы

Пятница 13-го: приметы, интересные факты / Фото: pixabay.com

Нельзя стричь ногти – бытует мнение, что в этом случае можно сократить себе продолжительность жизни;

Считается, что любые слова и мысли в пятницу 13-го обладают особой силой и могут мгновенно реализоваться;

В разные столетия пятница 13-го считалась благоприятным днем для гадания — в этот день вокруг бурлит сильная энергетика;

Не стоит рассказывать свой сон в ночь на пятницу 13-го — говорят, что тогда вы лишите себя части жизненных сил;

Растение, которое высадить в пятницу 13-го, будет плохо расти.

Интересные факты о пятнице 13-го