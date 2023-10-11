Предатели Данилец и Моисеенко неожиданно появились на прощании с Ниной Матвиенко

В прошлом году дуэт российскому каналу жаловался на Зеленского и травлю в Украине.

Скандально известный юмористический дуэт "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко неожиданно появился на прощании с Ниной Матвиенко в Киеве.

Как известно, сегодня в Национальной Филармонии Украины в последний путь провожают легенду Нину Митрофановну Матвиенко. Внезапно среди собравшихся заметили предателей Данильца и Моисеенко.

Как пишет Музвар, эти сомнительные персоны приехали, чтобы попрощаться с Матвиенко в национальную филармонию.

Данилец и Моисеенко на прощании с Ниной Матвиенко / Фото: t.me/muzvar_ua

Отметим, что в 2022 году на российском пропагандистском канале Владимир Данилец и Владимир Моисеенко жаловались, что их травят в Украине. Также тогда они подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что после начала полномасштабной войны дуэт "Кролики" продолжил работать в России и никоим образом не выразил свою позицию по вторжению РФ в Украину.

Из-за того, что Данилец и Моисеенко поддерживают захватническую политику России, в апреле 2023 года их концерты бойкотировали в США и Канаде. Благодаря бойкоту украинской делегации выступления предателей отменили.

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