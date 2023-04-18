В США и Канаде бойкотировали концерты "Кроликов"-предателей Данильца и Моисеенко

Юмористический дуэт "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, которые поддерживают захватническую политику России, бойкотировали в США и Канаде.

В частности, юмористы-предатели решили поехать зарабатывать за границу. У "Кроликов" предстояло девять выступлений в городах США и Канады. Однако украинская делегация бойкотировала концерты предателей. Как сообщил пользователь Facebook, предприниматель Даниил Тонкопий, ныне уже восемь концертов Данильца и Моисеенко отменены.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / Фото: УНИАН

"Связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрию. Подготовили все инструменты отмены. В результате отменили 8 из 9 концертов", — прокомментировал Тонкопий.

Сейчас концерт "Кроликов" до сих пор не отменен в Нью-Йорке. Впрочем, украинская делегация уже работает над этим вопросом. Если выступление Данильца и Моисеенко не отменят, возле концертного здания устроят протест.

Напомним, еще до начала полномасштабной войны юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко показали свою пророссийскую позицию. Комики рассказывали о "братских народах", критиковали Владимира Зеленского и вели пропагандистскую деятельность. Также "Кролики" поддержали оккупацию Крыма и неоднократно незаконно пересекали границу, за что в 2019 году попали в базу сайта "Миротворец".

В декабре прошлого года актер-юморист Виктор Андриенко заявлял, что его экс-коллеги во время полномасштабной войны якобы находятся в Украине. Знаменитость в этом была уверен, ведь его жена видела комиков на благотворительном мероприятии.

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