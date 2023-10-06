"Залишилося 16 км: росіяни розуміють, що програють битву за Токмак" - експерт 

Російські окупанти розуміють, що втратять південний плацдарм — місто Токмак у Запорізькій області, але амагаються втримати свої позиції.

Про це в інтерв’ю "Обозреватель" сказав військовий експерт Петро Черник.

"У російській окупаційній армії усвідомлюють, що цей плацдарм вони будуть втрачати. Втім, брати місто "в лоб" не варто – його треба оточувати і виснажувати. Так само треба вчиняти і з Бахмутом – населеним пунктом, який є набагато більш цікавим і серйозним, аніж Токмак. Оточення угруповання ворога тут та взяття в полон кількох тисяч путінських солдатів призведе до потужного надлому окупанта. Йому буде дошкульно і боляче", — вважає Черник.

"Якщо йти по прямій лінії, то від найближчої точки наших позицій до Токмака якихось 16 кілометрів. Артилерія вже може працювати по ньому. Насправді це стратегічне місто, тому що там сходяться серйозні вузлові транспортні потоки – і автомобільні, і залізничні. Звідси йде живлення до самого південного плацдарму. Чи будуть росіяни укріплювати Токмак? Будуть. Чи будуть за нього битися? Радше так, ніж ні. Хоча і "жест доброї волі" я також припускаю", — додав Петро Черник..

Окупанти розуміють, що цей південний плацдарм вони будуть втрачати, але коли саме буде битва за Токмак - невідомо, зазначив він.

Нагадаємо:

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що навколо Токмака росіяни заливають окопи бетоном та будують двоповерхові підземні бліндажі.

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж назвав головну умову для деокупації Токмака та Мелітополя.

В ISW повідомляли, що ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні.