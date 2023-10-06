"Осталось 16 км: россияне понимают, что проиграют битву за Токмак" — эксперт

Российские оккупанты понимают, что потеряют южный плацдарм — город Токмак в Запорожской области, но пытаются удержать свои позиции.

Об этом в интервью "Обозревателю" сказал военный эксперт Петр Черник.

"В российской оккупационной армии осознают, что этот плацдарм они будут терять. Впрочем, брать город "в лоб" не стоит – его надо окружать и истощать. Так же надо поступать и с Бахмутом – населенным пунктом, который является гораздо более интересным и серьезным, чем Токмак. Окружение группировки врага здесь и взятие в плен нескольких тысяч путинских солдат приведет к мощному надлому оккупанта. Ему будет болезненно и больно", — считает Черник.

"Если идти по прямой линии, то от ближайшей точки наших позиций до Токмака каких-то 16 километров. Артиллерия уже может работать по нему. На самом деле это стратегический город, потому что там сходятся серьезные узловые транспортные потоки – и автомобильные, и железнодорожные. Отсюда идет питание к южного плацдарму. Будут ли россияне укреплять Токмак? Будут. Будут ли за него биться? Скорее да, чем нет. Но и "жест доброй воли" я не исключаю", - добавил Петр Черник.

Оккупанты понимают, что этот южный плацдарм они будут терять, но когда именно будет битва за Токмак – неизвестно, отметил он.

Напомним:

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вокруг Токмака россияне заливают окопы бетоном и строят двухэтажные подземные блиндажи.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж назвал главное условие для деоккупации Токмака и Мелитополя.

В ISW сообщали, что ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге.