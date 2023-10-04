Россияне могли сбить собственный Су-35 под Токмаком – британская разведка

ПВО российских войск, вероятно, сбило собственный истребитель Су-35 в районе оккупированного Токмака на Запорожье 28 сентября.

Об этом Минобороны Британии сообщило в Сети 4 октября.

По информации британской разведки, 28 сентября российские силы ПВО, вероятно, сбили один из собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35С FLANKER M над Токмаком, примерно в 20 км позади нынешней линии фронта.

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В разведке также обратили внимание, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 90 своих самолетов с неподвижным крылом. А инцидент под Токмаком является пятой потерей Су-35 – современного российского истребителя.

В сообщении указано, что российские захватчики хорошо укрепили Токмак. Там расположен российский штаб.

"Эти штабы, как правило, защищаются специальными системами ПВО малой и средней дальности. Почти наверняка они находятся в очень высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким местам", — отметили в британском Минобороны.

Напомним, поздно вечером 28 сентября мониторинговые каналы сообщали о возможном сбитии в Токмаке российского борта тактической авиации.

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