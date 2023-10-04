Росіяни могли збити власний Су-35 під Токмаком – британська розвідка

ППО російських військ, ймовірно, збила власний винищувач Су-35 у районі окупованого Токмака на Запоріжжі 28 вересня.

Про це Міноборони Британії повідомило в Мережі 4 жовтня.

За інформацією британської розвідки, 28 вересня російські сили ППО, ймовірно, збили один із власних багатоцільових бойових літаків Су-35С FLANKER M над Токмаком, що приблизно за 20 км позаду від нинішньої лінії фронту.

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У розвідці також звернули увагу, що від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 90 своїх літаків із нерухомим крилом. А інцидент під Токмаком є п’ятою втратою Су-35 – найсучаснішого російського винищувача.

У повідомленні вказано, що російські загарбники добре укріпили Токмак. Там розміщений російський штаб.

"Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони перебувають у дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує завдати ефективних глибоких ударів по таких місцях", – зазначили у британському Міноборони.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 вересня моніторингові канали повідомляли про можливе збиття у Токмаку російського борту тактичної авіації.

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