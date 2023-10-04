Мінус 450 окупантів та 13 танків: Генштаб прозвітував про втрати РФ

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку окупантів.

Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 279 890 солдат станом на ранок 4 жовтня 2023 року. За добу було знищено 450 окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Втрати Росії у війні проти України на 4 жовтня:

танків ‒ 4745 (+13) од;

бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18);

артилерійських систем – 6612 (+47);

РСЗВ – 802 (+1);

засоби ППО ‒ 540;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41);

крилаті ракети ‒ 1530 (+1);

кораблі /катери ‒ 20;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30);

спеціальна техніка ‒ 946 (+3).

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія намагалася атакувати на Авдіївському напрямку.

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