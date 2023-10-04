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Мінус 450 окупантів та 13 танків: Генштаб прозвітував про втрати РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мінус 450 окупантів та 13 танків: Генштаб прозвітував про втрати РФ

Російські солдати / Фото: Associated Press

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку окупантів.

Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 279 890 солдат станом на ранок 4 жовтня 2023 року. За добу було знищено 450 окупантів.     

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Втрати Росії у війні проти України на 4 жовтня:

  • танків ‒ 4745 (+13) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18);
  • артилерійських систем – 6612 (+47);
  • РСЗВ – 802 (+1);
  • засоби ППО  ‒ 540;
  • літаків –  315;
  • гелікоптерів – 316;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41);
  • крилаті ракети ‒ 1530 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 20;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30);
  • спеціальна техніка ‒ 946 (+3).

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія намагалася атакувати на Авдіївському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
587
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