Мінус 450 окупантів та 13 танків: Генштаб прозвітував про втрати РФ

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку окупантів.
Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 279 890 солдат станом на ранок 4 жовтня 2023 року. За добу було знищено 450 окупантів.
Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.
Втрати Росії у війні проти України на 4 жовтня:
- танків ‒ 4745 (+13) од;
- бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18);
- артилерійських систем – 6612 (+47);
- РСЗВ – 802 (+1);
- засоби ППО ‒ 540;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41);
- крилаті ракети ‒ 1530 (+1);
- кораблі /катери ‒ 20;
- підводні човни – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30);
- спеціальна техніка ‒ 946 (+3).
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія намагалася атакувати на Авдіївському напрямку.
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