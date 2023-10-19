В пригороде оккупированного Токмака раздались взрывы

В четверг, 19 октября, в районе временно оккупированного Токмака Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Громко в пригороде временно оккупированного Токмака", — говорится в его сообщении.

По данным Федорова, жители сообщают о двух взрывах. Других деталей мэр не сообщил.

Как сообщалось, россияне завозят военных в Токмак. Таким образом, оккупанты пытаются усложнить продвижение ВСУ. По словам Федорова, ситуация в городе свидетельствует о том, что оккупанты испытывают опасность, поэтому почти 50% своей нелегальной военной администрации они вывезли в Мелитополь.

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