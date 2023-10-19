Скрипящий пол умолкнет сразу: как решить проблему без вызова мастера

Что делать, чтобы не скрипел пол: одно детское средство и еще несколько трюков помогут избавиться от проблемы.

Неприятный раздражительный скрип пола в домах или квартирах – довольно распространенная проблема. Но как ее решить, когда нет возможности срывать доски или вызвать мастера? Есть несколько способов решения вопроса, с помощью которых можно легко справиться самостоятельно. Но сначала нужно обнаружить причину скрипа, чтобы подобрать правильный метод. Если деревянный пол, то доски со временем могут усыхать, поскольку дерево – это природный материал. Еще может быть ослаблено крепление напольных досок, поэтому возникает трение, из-за чего появляется неприятный скрип. Рассказываем, почему появляется раздражающий скрип пола и как от него избавиться без вызова мастера и замены досок.

Почему скрипит пол: самые распространенные причины

Сначала нужно осмотреть пол, чтобы критически оценить состояние его покрытия. Затем следует проверить: нет ли между досками посторонних предметов. Если вы сделали недавно ремонт и никаких лишних элементов в покрытии нет, тогда возможны несколько причин скрипа пола.

Деформировалась основа пола, на которую постелены ламинат или паркет.

При монтаже пола неправильно установлены подложки для его выравнивания.

Могут быть повреждены или деформированы отдельные элементы напольного покрытия.

При монтаже установлены ненадежные крепления и несоблюдены зазоры.

Конечно, идеальным вариантом для устранения скрипа пола было бы снять доски, паркет или ламинат, а затем положить заново. Но это требует затрат времени и денег, поэтому есть несколько способов, которые помогут справиться с проблемой без затрат сил и средств.

Что делать, когда скрипит деревянный пол

Прокрутка шурупов. Чтобы не разбирать доски, следует воспользоваться таким способом. Здесь можно справиться самостоятельно. Для этого нужно старые гвозди подкрепить шурупами. В 70% случаев скрип исчезнет, если не треснула подложка и не съехала с места.

Чтобы не разбирать доски, следует воспользоваться таким способом. Здесь можно справиться самостоятельно. Для этого нужно старые гвозди подкрепить шурупами. В 70% случаев скрип исчезнет, если не треснула подложка и не съехала с места. Прокрутка полов. Здесь нужно сначала измерить расстояние между досками и бетонными плитами. Для этого необходимо просверлить отверстие в полу и замерить глубину с помощью проволоки. В местах, где лежит лаг – его можно определить по месту монтирования гвоздей, также просверлите отверстия диаметром до 2 миллиметров. Затем возьмите шурупы и закрутите с помощью шуруповерта до конца. Так нужно поступить с каждой доской. После этого неприятный звук скрипа обычно исчезает.

Что еще сделать, чтобы не скрипел деревянный пол

Это очень простой лайфгак, если нет возможности просверливать пол. Избавиться от раздражительного скрипа поможет одно средство. Достаточно просто это будет для тех, у кого маленький ребенок, поскольку для исправления ситуации со скрипом понадобится детская присыпка. Таким нехитрым способом можно избавиться от этой проблемы.

Порошок детской присыпки следует засыпать в каждую щель между досками. Чтобы процедура имела самый большой эффект, можно использовать веник. После проведения засыпки щелей соберите остатки порошка и тщательно вымойте пол. В результате проведения такого бесхитростного ритуала доски станут плотнее друг к другу, поэтому трение будет значительно меньше. А надоедливый звук скрипа просто исчезнет.

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