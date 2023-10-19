Скрипуча підлога замовкне відразу: як вирішити проблему без виклику майстра

Що робити, аби не скрипіла підлога: один дитячий засіб і ще кілька трюків допоможуть позбутися проблеми.

Неприємний дратівливий скрип підлоги у будинках чи квартирах – досить поширена проблема. Але як її вирішити, коли немає можливості зривати дошки чи викликати майстра? Є кілька способів вирішення питання, за допомогою яких можна легко впоратися самостійно. Але спочатку потрібно виявити причину скрипу, щоб підібрати правильний метод. Якщо підлога дерев’яна, то дошки з часом можуть всихати, оскільки дерево – це природній матеріал. Ще може бути ослаблене кріплення підлогових дошок, тому виникає тертя, через що з’являється неприємний скрип. Розповідаємо, чому з’являється дратівливе скрипіння підлоги і як його позбутися без виклику майстра та заміни дошок.

Чому скрипить підлога: найпоширеніші причини

Спочатку потрібно оглянути підлогу, щоб критично оцінити стан її покриття. Потім слід перевірити: чи немає між дошками сторонніх предметів. Якщо ви зробили нещодавно ремонт і жодних зайвих елементів у покритті немає, тоді може бути кілька причин скрипу підлоги.

Деформувалася основа підлоги, на яку постелені ламінат чи паркет.

Під час монтування підлоги було неправильно встановлено підкладки для її вирівнювання.

Можуть бути пошкоджені чи деформовані окремі елементи підлогового покриття.

Під час монтажу встановлено ненадійні кріплення та недотримані зазори.

Звичайно, ідеальним варіантом для усунення скрипу підлоги було б – зняти дошки, паркет чи ламінат, а потім покласти наново. Але це потребує витрат часу та грошей, тому є кілька способів, які допоможуть впоратися із проблемою без зайвих витрат сил та коштів.

Що робити, коли скрипить дерев’яна підлога

Прокрутка саморізів. Щоб не розбирати дошки, варто скористатися таким способом. Тут можна впоратися самостійно. Для цього потрібно старі цвяхи підкріпити саморізами. У 70% відсотків випадків скрип зникне, якщо не тріснула підкладка і не з’їхала з місця.

Щоб не розбирати дошки, варто скористатися таким способом. Тут можна впоратися самостійно. Для цього потрібно старі цвяхи підкріпити саморізами. У 70% відсотків випадків скрип зникне, якщо не тріснула підкладка і не з’їхала з місця. Прокрутка підлоги. Тут потрібно спочатку виміряти відстань між дошками та бетонними плитами. Для цього необхідно просверлити отвір у підлозі та заміряти глибину за допомогою дроту. У місцях, де лежить лаг - його можна визначити за місцем монтування цвяхів, також просверліть отвори діаметром до 2 міліметрів. Потім візьміть саморізи та закрутіть за допомогою шуруповерта до кінця. Так потрібно зробити з кожною дошкою. Після цього неприємний звук скрипу зазвичай зникає.

Що ще зробити, аби не скрипіла дерев’яна підлога

Це дуже простий лайфгак, якщо немає можливості просверлювати підлогу. Позбутися дратівливого скрипу допоможе один засіб. Досить просто це буде для тих, у кого є маленька дитина, оскільки для виправлення ситуації зі скрипом знадобиться дитяча присипка. Таким нехитрим способом можна позбутися цієї проблеми.

Порошок дитячої присипки потрібно засипати у кожну щілину між дошками. Щоб процедура мала найбільший ефект, можна використовувати віник. Після проведення засипки щілин зберіть залишки порошку і ретельно вимийте підлогу. У результаті проведення такого нехитрого ритуалу дошки стануть щільніше одна до одної, тому тертя буде значно меншим. А набридливий звук скрипіння просто зникне.

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