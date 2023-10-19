Через ракетний удар на Миколаївщині виникли проблеми з електроенергією

Унаслідок ракетного удару в Миколаївській області виникли проблеми з електроенергією. Пошкоджено лінії мережі. Знеструмлено 800 споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

За даними відомства, також обстрілом окупаційних військ пошкоджено дві лінії електропередачі у Харківській області. Втім, світло у людей є.

"Окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні з РФ території. Через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 19 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - наголосили в Міненерго.

Загалом за добу енергетики заживили 1,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Чернігівській області.

Як повідомлялося, пізно ввечері 18 жовтня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало два вибухи. Вибуховою хвилею було пошкоджено багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, раніше в Міненерго зробили важливу заяву про графіки відключення електроенергії. Зазначається, що інформація про нібито застосування графіків є неправдивою. Обмеження електропостачання наразі немає.

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