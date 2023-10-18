Що робити, коли пральну машинку сильно трясе під час віджимання

Якщо пральну машинку трясе під час віджимання, є кілька способів, щоб позбутися цієї проблеми раз і назавжди.

Іноді буває так, що під час прання, без видимих причин, машинку починає дуже сильно трясти. Або вона просто починає стрибати на місці. Спеціалісти з ремонту пральних машин говорять, що легка вібрація – це нормально, турбуватися не варто. А от коли машина-автомат починає дуже трястися, то це вже сигнал про те, що є проблема. Розповідаємо, як вирішити неприємність, коли машинку сильно трясе під час віджимання.

Чому пральна машинка трясеться: основні причини

Спеціалісти з ремонту пральних машин назвали кілька причин, чому трясеться барабан пральної машини під час прання. Це може відбуватися з декількох причин:

дуже багато речей;

гладка чи слизька підлога;

порушення інструкції під час встановлення та підключення машинки;

наявність кріплень-болтів для транспортування;

Зазвичай, один із факторів буває причиною того, що пральну машину трясе під час віджимання.

Що зробити, аби пральну машинку не трясло

Аби пральна машинка більше не стрибала, фахівці з ремонту надали кілька рекомендацій, як впоратися з проблемою.

По-перше, потрібно рівномірно розподіляти речі по барабану, аби вони не збивалися до купи, і не перевантажувати машинку. Класти стільки білизни, скільки дозволено інструкцією до приладу.

По-друге, важливо розуміти: якщо в кімнаті, де стоїть пральна машинка, дуже гладка підлога, потрібно підкласти під ніжки спеціальні гумові підставки. Їх потрібно також підкладати, якщо підлога має нерівності. Це також є причиною того, що машинка стрибає та вібрує.

По-третє, слід переконатися, що ви відкрутили болти, які були під час транспортування пральної машинки. Оскільки вони дуже впливають на те, що машинку трястиме. Також через них швидко зношуються основні вузли.

Що робити, коли пральна машинка стрибає після огляду

Якщо ви перевірили свою пральну машинку по всім пунктам, але вона продовжує сильно вібрувати та стрибати, тоді слід викликати майстра. Проблема може стосуватися зламаних пружин, зносу амортизатора та підшипників, які вже давно потребують заміни.

У цьому випадку на запитання – чому трясеться машинка, відповідь зможе надати лише спеціаліст з ремонту пральних машин після проведення діагностики. Самостійно таку проблему не варто вирішувати, щоб не зламати прилад остаточно.

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