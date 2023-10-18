Росіяни готуються до нових штурмів навколо Авдіївки – Барабаш

Противник не відмовляється від ключової мети – захопити місто.

Російські загарбники готуються до нових наступальних дій довкола Авдіївки. На це вказує, зокрема, активізація обстрілів.

Про це розповів начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Як відзначив Барабаш, останніми днями спостерігається зменшення обстрілів території громади. Сьогодні, 18 жовтня, вони почастішали.

"Станом на 14:00 вже відбулось 18 масованих обстрілів та 6 авіаракетних ударів. Такого за останні три дні не відбувалось", – зазначив начальник міської ВО.

Він наголошує: окупанти готуються до нових штурмових дій навколо Авдіївки.

"По наших позиціях навколо Авдіївки останні дні було дуже гаряче. Окупанти не залишають спроб оточити місто", – стверджує Барабаш.

Росіяни діють доволі активно, хоча й не такою великою кількістю штурмів та особового складу. На позиціях тиші не буває.

"Звісно, їм потрібна пауза для перегрупування і вони її використовують. Тому чекаємо, що найближчими днями окупанти знову активізуються. Про це говорять всі", – підсумував начальник міської ВА.

Нагадаємо, Авдіївка Донецької області перебуває в епіцентрі бойових дій. Лише за попередню добу там наші Сили оборони відбили 10 атак ворога, у місті й досі перебуває майже півтори тисячі цивільних. Що відбувається в Авдіївці – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

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