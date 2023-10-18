Россияне готовятся к новым штурмам вокруг Авдеевки – Барабаш

Российские захватчики готовятся к новым наступательным действиям вокруг Авдеевки. На это указывает, в частности, активизация обстрелов.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской ВА Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

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Как отметил Барабаш, в последние дни наблюдается уменьшение обстрелов территории общины. Сегодня, 18 октября, они участились.

"По состоянию на 14.00 уже произошло 18 массированных обстрелов и 6 авиаракетных ударов. Такого за последние три дня не происходило", –отметил начальник городской ВО.

Он отмечает: оккупанты готовятся к новым штурмовым действиям вокруг Авдеевки.

"По нашим позициям вокруг Авдеевки последние дни было очень жарко. Оккупанты не оставляют попыток окружить город", – утверждает Барабаш.

Россияне действуют достаточно активно, хотя и не столь большим количеством штурмов и личного состава. На позициях тишины не бывает.

"Конечно, им нужна пауза для перегруппировки и они ее используют. Поэтому ждем, что в ближайшие дни оккупанты снова активизируются. Об этом говорят все", – подытожил начальник городской ВА.

Напомним, Авдеевка Донецкой области находится в эпицентре боевых действий. Только за предыдущие сутки там наши Силы обороны отразили 10 атак врага, в городе до сих пор находится почти полторы тысячи гражданских. Что происходит в Авдеевке – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

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