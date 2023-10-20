Обстріли Херсона та області: куди влучили росіяни

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі, 20 жовтня, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон.

Про наслідки повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

За його даними, у Корабельному районі поцілили у житлові квартали. Один будинок загорівся, ще один зазнав руйнувань. Інформація уточнюється. Поранених та загиблих немає.

Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 23 рази, російський ворог використав для цього 93 снаряди.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Інженерному, Садовому, Придніпровському, Комишанах, Зеленівці та Наддніпрянському.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 3 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім пораненим надана медична допомога.

Армія РФ за добу 97 разів била по Херсонщині

Російські війська протягом 19 жовтня 97 разів обстріляли Херсонську область. З мінометів, артилерії, "Градів", гранатометів, танків, авіації та безпілотників випустили по її території 461 снаряд, по Херсону — 36.

За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку протягом доби війська РФ вдарили з авіації в районах населених пунктів Берислав та Веселе. Також з артилерії та мінометів обстріляли Інженерне, Антонівку, Комишани та Херсон.

Нагадаємо:

У ніч проти 4 жовтня окупаційні війська скинули на Херсонську область 10 авіаційних бомб.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толонніков наголосив, що у Херсоні та області великі руйнування через те, що дуже збільшилась кількість авіаударів.

З його слів, авіабомби, які скидають росіяни, залишають яму в людський зріст і діаметром 30-40 метрів.

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