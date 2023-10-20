Обстрелы Херсона и области: куда попали россияне

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью, 20 октября, армия РФ из временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон.

О последствиях сообщил глава МВА Роман Мрочко.

По его данным, в Корабельном районе попали в жилые кварталы. Один дом загорелся, еще один разрушился. Информация уточняется. Раненых и погибших нет.

Херсонская городская территориальная громада за минувшие сутки была обстреляна 23 раза, российский враг использовал для этого 93 снаряда.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Инженерном, Садовом, Приднепровском, Камышанах, Зеленовке и Приднепровском.

В результате российских вражеских обстрелов Херсонской МТГ за минувшие сутки 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.

Армия РФ в сутки 97 раз била по Херсонщине

Российские войска в течение 19 октября 97 раз обстреляли Херсонскую область. Из минометов, артиллерии, Градов, гранатометов, танков, авиации и беспилотников выпустили по ее территории 461 снаряд, по Херсону — 36.

По данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении в течение суток войска РФ ударили по авиации в районах населенных пунктов Берислав и Веселое. Также из артиллерии и минометов обстреляли Инженерное, Антоновку, Камышаны и Херсон.

Напомним:

В ночь на 4 октября оккупационные войска сбросили на Херсонскую область 10 авиационных бомб.

Представитель Херсонской ОВА Александр Толонников подчеркнул, что в Херсоне и области большие разрушения из-за того, что очень увеличилось количество авиаударов.

По его словам, сбрасываемые россиянами авиабомбы оставляют яму в человеческий рост и диаметром 30-40 метров.

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