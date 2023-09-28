Окупанти випустили по Херсонщині понад 600 снарядів: є загиблі

Російські війська впродовж 27 вересня з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, бойових машин піхоти, авіації та дронів випустили по території Херсонської області 604 снаряди.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"По Херсону військові РФ випустили 33 снаряди, загалом за добу обстріляли область 109 разів. Поцілили в територію заводу та об'єкт критичної інфраструктури, житлові квартали. Двоє людей загинули, одна — поранена", - уточнив він.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що останніми днями росіяни почали особливо жорстоко бити по Херсонській області.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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