В Турции сделали заявление о "зерновом коридоре"

В Турции заявили, что возобновление "зернового коридора" возможно. Анкара продолжает прилагать усилия в этом направлении.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

Мы считаем, что зерновую инициативу можно возродить. Наши профильные департаменты поддерживают связь со своими коллегами», – сказал дипломат.

По словам Гюльдере, Турция контактирует как с основными "игроками", так и со сторонами, способными способствовать процессу.

Дипломат считает, что Черноморская зерновая инициатива стала реальностью благодаря сотрудничеству Турции с ООН, Украиной и агрессорской Россией.

"Мы поддерживаем связь с другими сторонами, которые также могут сыграть роль в возобновлении действия соглашения. Да, теперь мы находимся на том этапе, когда некоторые считают этот коридор "отжившим". Но мы считаем, что это не так, и продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы его восстановить", – сказал посол.

Как сообщалось, в России сделали новое заявление о "зерновом соглашении". В частности, на днях первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что пока каких-либо моментов, свидетельствующих о возможности возвращения РФ к зерновому соглашению, нет.

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