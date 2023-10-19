Две страны НАТО очищают от мин транспортный коридор в Черном море

К операции привлечены семь военных кораблей – один румынский и шесть болгарских.

Группа специальных военных кораблей двух стран НАТО Румынии и Болгарии начала траление акватории Черного моря, очищая от мин маршрут нового украинского транспортного коридора.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

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Минные тральщики занимаются поиском и обезвреживанием мин вдоль берегов Болгарии, но не ограничиваются территориальными водами (12-мильной зоной) этой страны. Операция распространяется на смежную акваторию, через которую проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора.

Как отмечают в мониторинговой группе BlackSeaNews, очисткой транспортного коридора от мин занимаются семь кораблей — один румынский и шесть болгарских.

Травление морского коридора у берегов Болгарии / Фото: из соцсетей

Решение о начале траления было принято 12 октября 2023 на совещании в формате "Рамштайн" в Брюсселе, а 16 октября корабли уже вышли в море.

Напомним, ранее британская разведка предупредила, что Россия может использовать морские мины, которые разместила на подходах к украинским портам для поражения гражданских судов в Черном море.

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