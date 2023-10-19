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Дві країни НАТО очищають від мін транспортний коридор у Чорному морі

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Дві країни НАТО очищають від мін транспортний коридор у Чорному морі

Мінні тральники НАТО / Фото: Associated Press

До операції залучено сім військових кораблів  - один румунський та шість болгарських.

Група спеціальних військових кораблів двох країн НАТО Румунії та Болгарії розпочала тралення акваторії Чорного моря, очищаючи від мін маршрут нового українського транспортного коридору. 

Про це повідомив керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

Мінні тральники займаються пошуком та знешкодженням мін уздовж берегів Болгарії, але не обмежуються територіальними водами (12-мильною зоною) цієї країни. Операція поширюється на суміжну акваторію, якою проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору.

Як зазначають у моніторинговій групі BlackSeaNews очищенням транспортного коридору від мін займаються сім кораблів  - один румунський та шість болгарських.

Тралення морського коридору біля берегів Болгарії / © із соцмереж
Тралення морського коридору біля берегів Болгарії / Фото: із соцмереж

Рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, а 16 жовтня кораблі вже вийшли у море.

Нагадаємо, раніше британська розвідка попередила, що Росія може використовувати морські міни, які розмістила на підходах до українських портів, для ураження цивільних суден в Чорному морі.

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Дата публікації
Перегляди
515
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