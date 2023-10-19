Штраф та конфіскація: на Волині через обмін 20 злотих покарали пенсіонерку

На суді жінка провину визнала та розкаялась.

У Волинській області у пенсіонерки конфіскували 20 злотих та оштрафували на 8500 грн через обмін валюти не у банку.

Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

За даними матеріалів суду, 27 вересня 2023 року у місті Володимир Волинської області пенсіонерка поблизу місцевого ринку обміняла 20 злотих на 174 гривні.

Це зафіксували правоохоронні органи та склали протокол про адміністративне порушення. Пенсіонерку звинуватили у порушенні ст. 6 Закону України "Про валюту і валютні операції".

На суді жінка провину визнала та розкаялась.

Володимир-Волинський міський суд визнав жінку винною за ст. 162 КУпАП. її оштрафували на 8500 грн та конфіскували 20 злотих. Також вона повинна сплатити 537 грн судового збору. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Постанова суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, схожий випадок стався у Тернополі. Там у жінки суд конфіскував 20 євро, які вона обміняла не у банку.

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