МВФ спрогнозував, який курс валют буде в Україні 2024 року

До кінця цього року може відбутися суттєва девальвація.

В Україні наступного року вартість купівлі одного долара може перевищити 40 гривень. МВФ прогнозує девальвацію вже наприкінці 2023 року.

Про це повідомляє World Economic Outlook, пише “РБК Україна”.

Як зазначається, наступного року курс долара в нашій державі може перевищувати 40 гривень. Згідно з розрахунками МВФ, середній курс американської валюти до 2028 року сягатиме:

2023 рік – 37,5 грн/долар

2024 рік – 41,4 грн/долар

2025 рік – 46,0 грн/долар

2026 рік – 48,9 грн/долар

2027 рік – 51,3 грн/долар

2028 рік – 53,9 грн/долар

До кінця цього року може відбутися суттєва девальвація, тоді середній курс вийде на рівень 37,5 гривні за долар. Водночас очікування МВФ щодо курсу за останні роки не збігалися з реальним курсом у нашій державі.

Водночас курс долара в розрахунках МВФ на 2024 рік (41,4 грн/долар) аналогічний тому, який уряд заклав до проєкту держбюджету наступного року.

Нагадаємо, що війна в Ізраїлі може підірвати світову економіку.

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