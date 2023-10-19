"Крок, який укріплює нашу єдність": Санду привітала позицію України щодо "молдавської мови"

Це черговий доказ того, що країни мають спільні цінності й переконання.
Президент України Володимир Зеленського та прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку виступили із заявами щодо "молдавської мови". Її привітала глава Молдови Мая Санду.
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter (Х).
За словами політикині, у такий спосіб лідери підтвердили румунську як офіційну мову для румуномовної спільноти в Україні.
"Важливий крок, який зміцнює єдність наших країн", – наголосила Санду.
Нагадаємо, український уряд відмовляється від терміну "молдовська мова". Відтепер державною мовою Молдови визнано румунську.
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