Метою Росії є знищення української нації — Мая Санду

Росія хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи, наголосила президентка Молдови.

Війна в Україні спрямована на знищення цієї країни та українців як нації. Якби Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава. Сьогодні Росія хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду 16 жовтня на 27-й конференції "Форум 2000", яка традиційно відбулася у Чехії, передає NewsMaker.

За словами Санду, помилково думати, що країни регіону можуть залишатися осторонь. Вона зазначила, що більшості країн необхідно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед.

"На якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи чи на боці пригнічення та пропаганди?" — заявила президентка Молдови.

Мая Санду зазначила, що надто довго відкидали голос молдавського народу, відкидали його національну гідність та майбутнє. Надто довго молдаванам не дозволяли бути самими собою.

"Війна, спрямована на підпорядкування України, усуває будь-які сумніви: якщо ми зазнаємо невдачі, нас знову втягнуто у сферу впливу Росії. Я впевнена, що ви не кинете нас і допоможете зберегти наш курс до Європейського союзу", — наголосила президентка Молдови.

Нагадаємо, раніше Санду повідомила, що колишній лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин планував державний переворот у Молдові на початку цього року.

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