Війна буде довгою: Міноборони Ізраїлю - про тривалість бойових дій

У Міноборони Ізраїлю зазначили, що "ціна буде високою, але їхня країна переможе".

У Міністерстві оборони Ізраїлю попередили, що війна на Близькому Сході буде довгою.

Про це сказав Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант після зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає CNN.

"Це буде довга війна. Ціна буде високою, але ми переможемо заради Ізраїлю, єврейського народу і тих цінностей, у які вірять обидві країни", - заявив Галлант.

Своє чергою, американський дипломат запевнив, що Ізраїль "завжди матиме підтримку Сполучених Штатів".

"США мають глибоку прихильність до прав Ізраїлю, насправді, його зобов’язання захищати себе та захищати свій народ", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, після жорстокого нападу бойовиків ХАМАС Зеленський хотів відвідати Ізраїль, але йому відмовили.

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