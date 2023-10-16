ЗСУ відбили 7 атак противника в районі Авдіївки — Генштаб

На Авдіївському напрямку росіяни здійснили штурм за підтримки авіації в районі Авдіївки. Також атакували Первомайське на Донеччині. Тут Сили оборони відбили 7 атак противника.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 16 жовтня.

За інформацією Генштабу, на Мар’їнському напрямку протягом доби ЗСУ відбили 16 атак ворога біля Мар’їнки Донецької області. Там росіяни завдали авіаційних ударів. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

Противник намагався відновити втрачене положення західніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, однак успіху не мав.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Вони штурмують росіян на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Ракетно-авіаційні удари по Україні

Ворог застосував п’ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 "шахедів".

"Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — повідомляє Генштаб.

Що відбувається на Куп’янському, Бахмутському та Лиманському напрямках

Українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та населених пунктів Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів.

Тим часом штурмові дії ворога обертаються для них великими втратами. У Донецьку морги переповнені, тому тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях.

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