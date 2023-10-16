ВСУ отбили 7 атак противника в районе Авдеевки — Генштаб

На Авдеевском направлении россияне совершили штурм при поддержке авиации в районе Авдеевки. Также атаковали Первомайское в Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 16 октября.

По информации Генштаба, на Марьинском направлении в течение суток ВСУ отразили 16 атак врага возле Марьинки Донецкой области. Там россияне нанесли авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Противник пытался восстановить утраченное положение западнее Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, однако успеха не имел.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают наступать в Мелитопольском направлении. Они штурмуют россиян на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Ракетно-авиационные удары по Украине

Враг применил пять управляемых ракет Х-59, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 12 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59 и 11 "шахедов".

"В течение суток произошло 53 боевых столкновения. Всего враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — сообщает Генштаб.

Что происходит на Купянском, Бахмутском и Лиманском направлениях

Украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Берестово, Синьковка, Крахмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15-ти населенных пунктов.

Тем временем штурмовые действия врага оборачиваются для них большими потерями. В Донецке морги переполнены, поэтому тела оккупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях.

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