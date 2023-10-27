Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища: де в річках підніметься вода

Через сильні опади в річках підніметься вода.

Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища в низці областей України. Йдеться про підвищення рівня води через сильні опади 27-29 жовтня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що 27-28 жовтня внаслідок значних дощів у Карпатському регіоні та на Закарпатті очікується зростання рівнів води:

на рiчках Закарпатської області на тлі підвищеної водностi на 1,5-2,0 м з виходом води на заплаву на ділянці Тиси Тячiв-Хуст, річках у створах гідропостів: Латориця-Мукачево, Уж-Ужгород (І рiвень небезпеки – жовтий);

у нижнiй течiї р.Боржава на 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву та частковим затопленням сільськогосподарських угідь сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, В. Ком'яти, Боржавське, автодороги Шаланки – В.Комяти (ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий);

на річках суббасейну Прута на 0,3-1,3 м і гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5-1,5 м, без негативних наслідків.

Крім того, 26-29 жовтня внаслідок дощів різної інтенсивності на річці Сіверський Донець очікуються підвищення рівнів води на 0,1-0,2 м. Синоптики наголошують, що на малих річках Харківської області рівень води підскочить без негативних наслідків.

Фахівці зауважують, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Йдеться про ІІІ рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха розповіла про погоду в останній тиждень жовтня. За її словами, на цьому тижні, 23-29 жовтня, погода в Україні ще більше нагадуватиме осінню. До країни прийдуть циклони з опадами у вигляді дощу.

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