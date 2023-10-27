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“Ялтинська рєзня”: реакція Мережі на замах на Царьова

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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“Ялтинська рєзня”: реакція Мережі на замах на Царьова

Олег Царьов та Йосип Кобзон / X (Twitter)

Рідні Царьова підтвердили, що в ніч на 27 жовтня на нього було скоєно замах.

На підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Олега Царьова в Ялті в окупованому Криму скоїли замах на вбивство. Його намагалися застрелити. Наразі Царьов в реанімації у тяжкому стані, повідомляють у соцмережах. 

Користувачі не забарилися з реакціями. 

Так, військовослужбовець ЗСУ написав: “Я так розумію, що Царьов — це один з горокраксів Путіна”.

Ще один юзер прокоментував: “Олег Царьов загинув на дуелі через дату початку Другої світової війни”.

Також говорять і про зустріч Царьова з Кобзоном та публікують їхнє спільне фото: “Пишуть, що Олежка Царьов купив квиток на концерт Кобзона. Відвідає концерт чи ні?”.

Славнозвісну фразу про “волинську рєзню” теж не залишили без уваги: “Так “валинська рєзня” чи вже московська?”.

Українці проводять паралелі з ще одним зрадником — Іллею Ківою: “Што Царьов всьо? Кажуть в Ялті знайшли не зовсім живого, Ківа готуйся”.

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram написав: “Так, передають, що дружина Царьова говорить, що все: нет больше мальчіка в трусіках. Але це поки недостовірна інформація”.

Скриншот: Telegram / ©
Скриншот: Telegram

“За хвилину до розстрілу” — так один із користувачів підписав відео, на якому тоді ще народний депутат від “Партії регіонів” Олег Царьов не зміг відвідати ресторан “Криївка”, бо не сказав пароль “Слава Україні!”.

На вході в ресторан чоловік з автоматом запитав у політика пароль. На що депутат відповів: “НКВС, пропустіть”. “Таких ми не пропускаємо. Ви хто, москаль?”, — запитав охоронець.

“Я — росіянин”, — заявив Царьов, але девізу так і не сказав. Після цього йому довелося піти.

Нагадаємо, підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат Олег Царьов, який відкрито підтримав російське вторгнення, визнав, що план по захопленню України провалився.

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Дата публікації
Перегляди
2288
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