“Ялтинська рєзня”: реакція Мережі на замах на Царьова

Рідні Царьова підтвердили, що в ніч на 27 жовтня на нього було скоєно замах.
На підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Олега Царьова в Ялті в окупованому Криму скоїли замах на вбивство. Його намагалися застрелити. Наразі Царьов в реанімації у тяжкому стані, повідомляють у соцмережах.
Користувачі не забарилися з реакціями.
Так, військовослужбовець ЗСУ написав: “Я так розумію, що Царьов — це один з горокраксів Путіна”.
Я так розумію, що Царьов - це один з горокраксів Путіна— ✙Лісовий Мавік (@ValeriyNev) October 27, 2023
Ще один юзер прокоментував: “Олег Царьов загинув на дуелі через дату початку Другої світової війни”.
‼️Олег Царьов загинув на дуелі через дату початку Другої світової війни— Info (@Info53917080) October 27, 2023
Також говорять і про зустріч Царьова з Кобзоном та публікують їхнє спільне фото: “Пишуть, що Олежка Царьов купив квиток на концерт Кобзона. Відвідає концерт чи ні?”.
Пишуть, що олежка царьов купив квиток на концерт Кобзона.— Граф Monte-Cristo (@Slupskyi_Dmitro) October 27, 2023
Відвідає концерт чи ні ?
Славнозвісну фразу про “волинську рєзню” теж не залишили без уваги: “Так “валинська рєзня” чи вже московська?”.
Так «валинська рєзня» чи вже московська? #царьов— Roman Andriiv (@roman_andriiv) October 27, 2023
Українці проводять паралелі з ще одним зрадником — Іллею Ківою: “Што Царьов всьо? Кажуть в Ялті знайшли не зовсім живого, Ківа готуйся”.
Што царьов всьо ?Кажуть в Ялті знайшли не зовсім живого, ківа готуйся. pic.twitter.com/FmE29XIoTK— old Master (@barabaca_dog) October 27, 2023
Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram написав: “Так, передають, що дружина Царьова говорить, що все: нет больше мальчіка в трусіках. Але це поки недостовірна інформація”.
“За хвилину до розстрілу” — так один із користувачів підписав відео, на якому тоді ще народний депутат від “Партії регіонів” Олег Царьов не зміг відвідати ресторан “Криївка”, бо не сказав пароль “Слава Україні!”.
На вході в ресторан чоловік з автоматом запитав у політика пароль. На що депутат відповів: “НКВС, пропустіть”. “Таких ми не пропускаємо. Ви хто, москаль?”, — запитав охоронець.
“Я — росіянин”, — заявив Царьов, але девізу так і не сказав. Після цього йому довелося піти.
Царьов - за хвилину до розстрілу pic.twitter.com/0wMQdeORpy— Tekcac (@Tekcac) October 27, 2023
Нагадаємо, підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат Олег Царьов, який відкрито підтримав російське вторгнення, визнав, що план по захопленню України провалився.
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