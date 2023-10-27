“Ялтинська рєзня”: реакція Мережі на замах на Царьова

Рідні Царьова підтвердили, що в ніч на 27 жовтня на нього було скоєно замах.

На підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Олега Царьова в Ялті в окупованому Криму скоїли замах на вбивство. Його намагалися застрелити. Наразі Царьов в реанімації у тяжкому стані, повідомляють у соцмережах.

Користувачі не забарилися з реакціями.

Так, військовослужбовець ЗСУ написав: “Я так розумію, що Царьов — це один з горокраксів Путіна”.

Я так розумію, що Царьов - це один з горокраксів Путіна — ✙Лісовий Мавік (@ValeriyNev) October 27, 2023

Ще один юзер прокоментував: “Олег Царьов загинув на дуелі через дату початку Другої світової війни”.

‼️Олег Царьов загинув на дуелі через дату початку Другої світової війни — Info (@Info53917080) October 27, 2023

Також говорять і про зустріч Царьова з Кобзоном та публікують їхнє спільне фото: “Пишуть, що Олежка Царьов купив квиток на концерт Кобзона. Відвідає концерт чи ні?”.

Пишуть, що олежка царьов купив квиток на концерт Кобзона.

Відвідає концерт чи ні ? — Граф Monte-Cristo (@Slupskyi_Dmitro) October 27, 2023

Славнозвісну фразу про “волинську рєзню” теж не залишили без уваги: “Так “валинська рєзня” чи вже московська?”.

Так «валинська рєзня» чи вже московська? #царьов — Roman Andriiv (@roman_andriiv) October 27, 2023

Українці проводять паралелі з ще одним зрадником — Іллею Ківою: “Што Царьов всьо? Кажуть в Ялті знайшли не зовсім живого, Ківа готуйся”.

Што царьов всьо ?Кажуть в Ялті знайшли не зовсім живого, ківа готуйся. pic.twitter.com/FmE29XIoTK — old Master (@barabaca_dog) October 27, 2023

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram написав: “Так, передають, що дружина Царьова говорить, що все: нет больше мальчіка в трусіках. Але це поки недостовірна інформація”.

Скриншот: Telegram

“За хвилину до розстрілу” — так один із користувачів підписав відео, на якому тоді ще народний депутат від “Партії регіонів” Олег Царьов не зміг відвідати ресторан “Криївка”, бо не сказав пароль “Слава Україні!”.

На вході в ресторан чоловік з автоматом запитав у політика пароль. На що депутат відповів: “НКВС, пропустіть”. “Таких ми не пропускаємо. Ви хто, москаль?”, — запитав охоронець.

“Я — росіянин”, — заявив Царьов, але девізу так і не сказав. Після цього йому довелося піти.

Царьов - за хвилину до розстрілу pic.twitter.com/0wMQdeORpy — Tekcac (@Tekcac) October 27, 2023

Нагадаємо, підозрюваний у державній зраді колишній народний депутат Олег Царьов, який відкрито підтримав російське вторгнення, визнав, що план по захопленню України провалився.

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