Як РФ "збила" дві ракети ATACMS: у Мережі викрили пропагандистів

Як виявилося, насправді українські ракети вразили три ворожі системи ППО С-400.

Вчора, 25 жовтня, в результаті удару ATACMS по Луганській області було знищено 3 російські установки С-400.

Про це повідомляє нібито "опозиційний" російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

У пабліку прокоментували, що Міноборони РФ вчора відрапортувало про нібито збиття двох ATACMS. Насправді українські ракети вразили нові установки протиповітряної оборони противника С-400.

"Джерело ВЧК-ОГПУ так іронічно описав реальність: "Все саме так. Дві ракети ATACMS були знищені внаслідок прямого влучення по позиції групи ППО Збройних сил Росії в Луганській області і ціною 3 установок С-400, які там знаходяться", – йдеться в повідомленні.

Раніше представник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська ППО, ймовірно, може збивати балістичні ракети, зокрема ATACMS.

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня 2023 року ЗСУ ракетами ATACMS завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки були уражені вертольоти, обладнання та особовий склад ЗС РФ – повний список втрат читайте за посиланням.

Також повідомлялося, що в окупованій Євпаторії було уражено систему ППО С-400 "Тріумф".

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