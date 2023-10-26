Как РФ "сбила" две ракеты ATACMS: в Сети разоблачили пропагандистов

Как оказалось, на самом деле украинские ракеты поразили три вражеские системы ПВО С-400.

Вчера, 25 октября, в результате удара ATACMS по Луганской области было уничтожено 3 российские установки С-400.

Об этом сообщает якобы "оппозиционный" российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

В паблике прокомментировали, что Минобороны РФ вчера отрапортовало о якобы сбитии двух ATACMS. На самом деле украинские ракеты поразили новейшие установки противовоздушной обороны противника С-400.

"Источник ВЧК-ОГПУ так иронично описал реальность: "Все именно так. Две ракеты ATACMS были уничтожены в следствии прямого попадания по позиции группы ПВО Вооруженных сил России в Луганской области и ценой 3 находящихся там установок С-400", – говорится в сообщении.

Ранее представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская ПВО, вероятно, может сбивать баллистические ракеты, в частности, ATACMS.

Напомним, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ ракетами ATACMS нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты, оборудование и личный состав ВС РФ – полный список потерь читайте по ссылке.

Также сообщалось, что в оккупированной Евпатории была поражена система ПВО С-400 "Триумф".

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