В Україні взялися за посадовців: у яких містах відбулися обшуки

Відразу у двох областях України 26 жовтня правоохоронці провели масові обшуки. Кого і в чому підозрюють, що шукають і перевіряють, дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Обшуки в Чернігові

Про масовані обшуки стало відомо вдень 26 жовтня. Зокрема ДБР завітало до виконувача обов’язків голови Чернігівської міської ради Олександра Ломаки. Працівники ДБР спільно з СБУ перевіряли законність його “канікул” за кордоном.

Посадовець оформив собі відрядження від 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з’ясовуються обставини яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах. За наявною інформацією, ці "канікули" тривали орієнтовно від 7 до 21 травня 2023 року.

Досудове розслідування триває. Але не змовчав і сам Олександр Ломако. Він вважає, що все – через політику і написав у своїх соцмережах, що з обшуками до нього завітали "чітко через день після посту про спробу міської військової адміністрації уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі". Ну й натякнув, що квартиру перевертають не просто так, а усе це має "політичне підґрунтя".

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До слова, мовиться про пост, який опублікував Ломако у фейсбуці напередодні, 24 жовтня, де відверто написав про начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського й натякнув, що про захід, який наробив у місті стільки горя, начальник ОВА був у курсі.

Нагадаємо, що трагедія трапилася 19 серпня. Тоді російська ракета вдарила по драмтеатру в Чернігові і вбила 7 людей, а ще понад 200 отримали поранення.

Обшуки в Сумах

Перевертають правоохоронці і Сумську міську раду. Там чиновників підозрюють у фінансових махінаціях. Завітали у тому числі і до виконавиці обов'язків Сумського міського голови Юлії Павлик.

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Також обшуки проводять в інших посадовців міськради. Загалом їх 12. Правоохоронці підозрюють, що чиновники змовилися і, скориставшись своїм впливом, покрали бюджетні кошти, які були виділені на закупівлю зимового одягу для добровольчих формувань міста. Провернули вони це не самі, тож обшуки проводяться і у підприємців, які можуть бути до цього причетними. Подробиць махінацій поки немає. Не забуваємо і про презумпцію невинуватості, хоча всі добре розуміють – диму без вогню не буває.

Але спекотно у Сумах не вперше. Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня в місті обличчям в асфальт поклали мера міста і його поплічника.

У чому підозрюють мера Сум

За рік мер нібито отримав понад 2 мільйони грн хабарів, а при затриманні це був всього лише черговий транш. А заробити Олександр Лисенко і Олександр Журба – директор департаменту інфраструктури міста – нібито вирішили на смітті та тарифах.

За даними слідства, вони вимагали гроші від компаній, які займаються побутовими відходами. В СБУ повідомили, що вже задокументували, що ці двоє "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали від підприємця 2 млн 130 тис. грн. А якби той відмовився, обіцяли йому великі проблеми з бізнесом.

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Раніше журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив, що СБУ та НАБУ провели обшуки у мера Мукачева, голови райради та дипломата.

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