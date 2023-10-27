В ГУР прокоментували замах на зрадника Царьова

ГУР підтверджує інформацію про спробу вбивства колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова.

Про це 27 жовтня повідомив представник розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Стосовно Царьова, тут можна тільки його цитату навести: "Што?" Не будемо поки ми ретельно коментувати, занадто багато честі йому. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за станом його здоров’я, але, звичайно, спостерігаємо. І коли буде інформація про температуру тіла менше 36,6 – обов’язково буде конкретне повідомлення", - сказав Юсов.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова. Подія сталася у ніч проти 27 жовтня у Ялті на території санаторію імені Кірова. Нині колаборант перебуває у реанімації.

ТСН.ua зібрав усі подробиці нападу на Царьова, відомі на цей момент

Читайте також: