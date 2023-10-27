Боєць "Азову" пояснив, навіщо чоловікам іти до армії

Українські чоловіки мають іти на фронт і захищати свою країну. Це обов'язок кожного.

Таку думку в інтерв'ю Раміні Есхакзай висловив командир відділення РРСП із позивним "Фрост".

Як зазначив захисник, він може робити висновки з огляду на власні думки й відчуття. Пройдуть роки, каже він, закінчиться війна, і діти запитають: "Батьку, була війна повномасштабна, ми воювали з Росією. Чим ти займався?".

"І що ти скажеш: "Ну я там баристою працював. Чи айтішником був", чи ще якась фігня... Ти чоловік, ти маєш захищати свою сім’ю, своїх дівчат, свою країну. Це твій обов’язок, ти маєш іти це робити. Якщо ти цього не робиш, то ти не чоловік", – підсумував "Фрост".

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні в період воєнного стану на військову службу можуть призивати чоловіків призовного віку, які не мають відстрочення та визнані придатними до служби. До якого віку можуть мобілізувати в Україні – пояснив адвокат.

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