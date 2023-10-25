Зміна голів ТЦК в Україні: який ефект це дало в регіонах

Упродовж двох місяців в Україні змінювали голів ТЦК. У деяких областях це дало позитивний ефект, а в інших – негативний.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав народний депутат і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін.

Має бути розумний і гармонійний підхід

За словами Рахманіна, на певному етапі за поповненням мобілізаційного ресурсу відставали західні регіони й Одеська область.

"Там дуже складно було з мобілізацією (зокрема через корупційний фактор): тобто з одного боку була певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку план якось треба було виконувати і когось хапали на вулиці. А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%", – каже фахівець.

Однак є регіони, де раніше потужність мобілізації становила 80%, а тепер – лише 10%.

"У нас усі хочуть універсальних пігулок, всі хочуть простих рішень. "Там сидять корупціонери! Виженемо їх і поставимо справжніх бойових офіцерів. От вони зараз наведуть лад!" Ну, по-перше, я не прихильник того, щоб висмикувати бойового офіцера і ставити його на ТЦК", – запевняє експерт.

Як пояснив Рахманін, такий підхід є нелогічним. Варто визнати, що у нас не так багато фахових офіцерів фахових із бойовим досвідом, і ставити його на ТЦК – означає оголяти певний підрозділ. У зв'язку з цим доведеться знайти відповідного, адекватного, досвідченого офіцера, який би заповнив цю прогалину.

"Далі: ця людина прийшла, в неї нульовий рівень сприйняття корупції, але ви коли-небудь бачили нормативну базу, за якою працюють ТЦК? Це – море паперів! Йому три місяці знадобиться, щоб просто зрозуміти, як це працює!" – стверджує Рахманін.

Саме тому, переконаний він, завжди має бути якийсь розумний і гармонійний підхід. "Висмикування" кадрів неминуче спричинить недопрацювання бригади.

"ТЦК вам не буде видавати на-гора 120% без порушення прав людини. Тому що у нього має бути якийсь транзитний період, щоб зрозуміти, як це працює", – підсумував експерт.

Раніше НАЗК з'ясувало, що українські військкоми за останні пів року незаконно збагатилися на 255 млн 629 тис. грн. Вони купували і записували на рідних нерухомість, дорожезні автівки, землю та навіть відпочивали за кордоном під час війни, хоча офіційні доходити працівників ТЦК цього не дозволяли.

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