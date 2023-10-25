Росія відпрацювала завдавання потужного ядерного удару

Під час тренувань відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет.

Держава-агресорка Росія перевірила свою здатність завдати потужного ядерного удару із землі, моря та повітря.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Кремля, оприлюднену в середу, 25 жовтня.

Навчання, які включали випробувальний запуск ракет із шахти, атомного підводного човна та далекого бомбардувальника, відбулися в той час, коли Москва перебуває в тому, що вона розглядає як "екзистенційне протистояння із Заходом" щодо України.

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"Під час тренувань відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні Кремля з приводу ядерних навчань.

Державне телебачення показало, як міністр оборони Сергій Шойгу відеозв'язком звітував Путіну про навчання, які, за його словами, були репетицією "масованого ядерного удару" у відповідь на ядерну атаку агресора.

Міжконтинентальна балістична ракета "Ярс" була запущена з полігону по цілі на далекому сході Росії, атомний підводний човен запустив балістичну ракету з Баренцева моря, а дальні бомбардувальники Ту-95МС провели випробування крилатих ракет повітряного базування.

Держава-агресорка час від часу проводить таку демонстрацію своєї ядерної тріади, лякаючи світ тим, що володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом.

Нагадаємо, раніше РФ оголосила, що відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань.

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