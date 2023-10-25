Польща проведе військові навчання біля кордонів РФ та Білорусі: що сталося

У жовтні-листопаді Польща проведе військові навчання у воєводствах, які межують із Білоруссю та РФ (Крулевецькою областю - колишньою Калінінградською).

Про це йдеться на сайті Збройних сил Польщі.

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Мета навчань - зміцнення співпраці війська з місцевими адміністраціями, а також перевірка боєздатності підрозділів. Вони відбудуться у таких воєводствах: Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Вармінсько-Мазурському.

"Навчання також проходитимуть за межами полігону. Усе це пов’язано з посиленим пересуванням підрозділів військовослужбовців та військової техніки дорогами, населеними пунктами та лісовими масивами", - попереджає військове командування.

Окрім того, польська влада хоче відпрацювати процедури, пов’язані з реагуванням на ситуації, тому надсилатимуться сповіщення RCB (про повітряну тривогу).

"Також воїни налагодили співпрацю та підписали відповідні документи з лісництвами та установами для забезпечення перебування та пересування військ. П ольське військо підтримуватиме поліція та пожежна служба", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в автомобілі канцелярії Дуди знайшли пристрій стеження.

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