Польща призначила нового посла в Україні: що про нього відомо

Також Польща призначила послів у В’єтнамі, Боснії й Герцеговині та Анголі.

Новим послом Польщі в Україні призначено 68-річного історика та журналіста Ярослава Гузи.

Про це інформує Міністерство закордонних справ Польщі.

Повідомляється, що голова МЗС Польщі Збігнєв Рау вручив накази про призначення послами: Ярослав Гузи стане послом Республіки Польща в Україні.

Ярослав Гузи — соціолог за освітою, в комуністичні часи провадив активну опозиційну діяльність, за що був інтернований. На початку 90-х років був радником міністра оборони, потім займався підприємництвом. Дружина — відома польська журналістка, гендиректорка телеканалу "Белсат" Агнєшка Ромашевська-Гузи.

На посаді посла Польщі в Україні Ярослав Гузи змінить Бартоша Ціхоцького, який обіймає її з лютого 2019 року.

Ціхоцький був єдиним послом з країн ЄС, який залишився в Києві 24 лютого 2022-го, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявив, що Варшава розчарована рішенням уряду Німеччини відмовити Україні у постачання ракет Taurus для захисту від російських агресорів.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею.

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