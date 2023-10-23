У Польщі відреагували на відмову Німеччини постачати Україні ракети Taurus

В уряді Польщі заявили, що не здивовані подібним рішенням Берліна.

Влада Польщі розчарована рішенням уряду Німеччини відмовити Україні у постачання ракет Taurus для захисту від російських агресорів.

Про це у себе в X написав уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

"У Німеччині без змін… Обіцянки Україні замінюють справжню допомогу", – так він прокоментував ситуацію навколо ракет Taurus.

Польський чиновник відреагував на заяву посла Німеччини в Україні Мартіна Єґера про те, що його країна не планує надавати ЗСУ ракети Taurus.

"Дивно, якщо хтось сподівався чогось іншого", - зауважив уповноважений уряду Польщі.

Нагадаємо, раніше експерт Олександр Коваленко заявив, що Україна, найімовірніше, отримає німецькі далекобійні ракети TAURUS, однак є певні нюанси в їхньому застосуванні.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Німеччини має намір віддати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю.

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