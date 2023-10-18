Німеччина хоче віддати пріоритет надання зброї Ізраїлю - Тagesschau

Декілька днів тому Ізраїль подав запит до Німеччини щодо боєприпасів.
Уряд Німеччини має намір віддати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю. Рішення щодо цього будуть узгоджуватися з урахуванням поточної ситуації в країні.
Про це пише Тagesschau.
Як зазначається, джерела в урядових колах повідомили, що комерційні заявий компаній на експорт озброєнь розглядатимуть і затверджуватимуть у пріоритетному порядку з урахуванням поточної ситуації.
Водночас декілька днів тому Ізраїль подав запит до Німеччини щодо боєприпасів для військових кораблів, запаси крові та захисні жилети.
Нагадаємо, що президент Джо Байден вважає, що удар по лікарні Аль-Ахлі у Газі, де загинуло сотні людей, завдав не Ізраїль, а інша сторона.
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