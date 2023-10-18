Германия хочет отдать приоритет предоставлению оружия Израилю - Тagesschau

Несколько дней назад Израиль подал запрос в Германию по поводу боеприпасов.
Правительство Германии намерено отдать приоритет экспорту оружия в Израиль. Решения по этому поводу будут согласовываться с учетом текущей ситуации в стране.
Об этом пишет Тagesschau.
Как отмечается, источники в правительственных кругах сообщили, что коммерческие заявления компаний на экспорт вооружений будут рассматриваться и утверждаться в приоритетном порядке с учетом текущей ситуации.
В то же время несколько дней назад Израиль подал запрос в Германию о боеприпасах для военных кораблей, запасах крови и защитных жилетах.
Напомним, что президент Джо Байден считает, что удар по больнице Аль-Ахли в Газе, где погибли сотни человек, нанес не Израиль, а другая сторона.
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